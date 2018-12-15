15 Aralık 2018, 18:18
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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programın uygulandığı tam saha çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Beşiktaş Spor Kulübü,Beşiktaş,Trabzonspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:18



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