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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

21.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:10Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak.


- İstanbul

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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