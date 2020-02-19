Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK OLDU
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Süper Lig'de oynanacak diğer maçları yönetecek hakemler şöyle;
21 ŞUBAT CUMA
20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 ŞUBAT PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan