13 Aralık 2018, 11:32
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Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Süper Ligde Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

  • VOLVO 1903 C 1000 TL
  • VOLVO 1903 B-D 850 TL
  • VOLVO 1903 A-E 800 TL
  • VIP 800 TL
  • 1. Kategori 335 TL
  • 2. Kategori 305 TL
  • 3. Kategori 275 TL
  • 4. Kategori 245 TL
  • 5. Kategori 215 TL
  • 6. Kategori 185 TL
  • 7. Kategori 135 TL
  • 8. Kategori 125 TL
  • Misafir Tribünü 125 TL
13 Aralık 2018 Perşembe 11:32



YORUMLAR (3)
ANDSMERO : HAMSİ KAFALARA DOSEYIP GONDERIN
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  • EGELİ : ne seviyesi düşük kişisin sen böyle. Birine hamsi kafalı demekle mutlu oluyorsun, bu kadar basit şeylerle mutlu olabilmek senin gibi sepet kafalilara has bir durumdur.
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  • 81 : kaç yaşına ait bir yorum çok merak ettim . 10 yaşından büyük ise gelecekteki durumunun hiç iyi olmadığını düşünüyorum.
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  • HE : sana iyi döşemiş hamsi kafalar ki , elden medet umuyosun. . hamsi kafası yemiş dingil
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LAZ: Aldıkları paranın hakkını veren futbol ve futbolcu olmadığından bu fiyatların 10 da 1 düşürülmesi lazım. Bu futbola bu para verilmez. Tüm kulüpler için geçerli.
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