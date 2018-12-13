Beşiktaş - Trabzonspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
- VOLVO 1903 C 1000 TL
- VOLVO 1903 B-D 850 TL
- VOLVO 1903 A-E 800 TL
- VIP 800 TL
- 1. Kategori 335 TL
- 2. Kategori 305 TL
- 3. Kategori 275 TL
- 4. Kategori 245 TL
- 5. Kategori 215 TL
- 6. Kategori 185 TL
- 7. Kategori 135 TL
- 8. Kategori 125 TL
- Misafir Tribünü 125 TL
13 Aralık 2018 Perşembe 11:32