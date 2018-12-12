Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Biletleri Satışta

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:14

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabaka için belirlenen bilet fiyatlarının 125 ile bin lira aralığında olduğu aktarıldı.Trabzonspor maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:Kategori 1: 335 liraKategori 2: 305 liraKategori 3: 275 liraKategori 4: 245 liraKategori 5: 215 liraKategori 6: 185 liraKategori 7: 135 liraKategori 8: 125 liraVIP: 800 lira1903 A-E Blok: 800 lira1903 B-D Blok: 850 lira1903 C Blok: Bin lira