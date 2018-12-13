13 Aralık 2018, 12:10
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Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Hakemi Halil Umut Meler Oldu

Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Hakemi Halil Umut Meler Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.



Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak. 

Bu hafta Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:

YARIN 

20.30 Göztepe - Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)     

15 ARALIK CUMARTESİ 

13: 30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)

13: 30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan) 

16: 00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım) 

19: 00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ümit Öztürk) 

16 ARALIK PAZAR

13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)

16: 00 Kayserispor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa) 

19: 00 Beşiktaş - Trabzonspor (Halil Umut Meler)

17 ARALIK PAZARTESİ 

20: 00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus) - İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 12:10



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