Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Hakemi Halil Umut Meler Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak.
Bu hafta Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Göztepe - Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
15 ARALIK CUMARTESİ
13: 30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)
13: 30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan)
16: 00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
19: 00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ümit Öztürk)
16 ARALIK PAZAR
13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16: 00 Kayserispor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
19: 00 Beşiktaş - Trabzonspor (Halil Umut Meler)
17 ARALIK PAZARTESİ
20: 00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus) - İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 12:10