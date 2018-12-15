Beşiktaş, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı olarak 1.5 saate yakın süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

ANTRENMAN, ŞUT ÇALIŞMASI İLE SONA ERDİ

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah beyazlı ekip, saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.