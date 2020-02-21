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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

21.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:36Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 23. haftasında yarın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı.
Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz de idmanda yer almadı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla süren idman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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