Beşiktaş - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş
ile Trabzonspor
karşı karşıya gelecek. Vodafone Park
'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Dev maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre
Eyisoy ve İbrahim Çağlar
Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır
olacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan Toköz
, Necip Uysal
, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma
, Ljajic, Lens, Güven Yalçın
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen
, Toure
, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür
, Yusuf Yazıcı
, Nwakaeme, Rodallega
Trabzonspor,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 18:16