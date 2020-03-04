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Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

SALON: AtatürkHAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil ErkoçOGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton...

04.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:23Beşiktaş TRC İnşaat: 68-74

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM ORMANSPOR: Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14, Robinson 13, Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melisa Korkmaz 14, Elif Bayram, Snytsina 14, Bahar Çağlar 21, Elif Emirtekin 19, Middleton 6, Melek Uzunoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

İLK YARI: 32-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-56

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Işık, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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4.03.2020 23:14:50