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Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.

06.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:06Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ilk üç maçında bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı iki galibiyetle, haftaya ikinci sırada girdi.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spartak Moskova Region 80-71 kazandı.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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