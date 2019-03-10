Beşiktaş Tribünlerinden Ankaragücü'ne Destek

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açtı.
Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya
deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz'ü unutmadı. Vodafone Park
'ta oynanan Konyaspor
maçında siyah-beyazlı taraftarlar, 'Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açarak destekte bulundu. - İSTANBUL
Turgut Çakır, Antalya, Beşiktaş, Ankaragücü, Spor
Kaynak: İHA