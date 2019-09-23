Beşiktaş Başekşehir maçında taraftarlardan Fikret Orman'a tepki!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti. 'FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?' Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Fikret Orman paralar nerede', 'Yönetim istifa' şeklinde tezahürat yaptı. ABDULLAH AVCI DA NASİBİNİ ALDI Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.