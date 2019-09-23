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Beşiktaş Başekşehir maçında taraftarlardan Fikret Orman'a tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı futbolcuları maç öncesinde tek tek tribüne çağırarak bağrına basan taraftarlar, Başkan Fikret Orman'a da tepki gösterdi ve yönetimi istifaya çağırdı.

23.09.2019 20:30

Abdullah Avcı, Fikret Orman, Başakşehir, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(1)
M.ÇEK:Eh futbolda dün yok bugün var. Vaktin geldi de geçiyor. Umarım Kartalımız''a küme düşürmezsiniz
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