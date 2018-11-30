30 Kasım 2018, 00:12
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Beşiktaş, Tsmoki-Minsk'i Rahat Geçti!

Beşiktaş, Tsmoki-Minsk

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü maçında Tsmoki-Minsk'i deplasmanda 74-66 devirmeyi başardı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C  Grubu dördüncü maçında Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i deplasmanda 74-66 yendi.
Minsk Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan siyah-beyazlı ekip,  ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. Soyunma odasına da 40-36 önde giden Beşiktaş,  etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve 3. periyot sonunda 54-46 üstünlük  yakaladı.
Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı da 74-66 kazandı.
Beşiktaş, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde etti. Tsmoki-Minsk ise  üçüncü defa mağlup oldu.
  
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