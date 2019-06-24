24.06.2019 22:21
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Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'i sallayan Amerikalı oyuncu Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, bonservisi Guimares'te bulunan 24 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibine 2 milyon euro ödeyecek.

Yeni sezonda yeni bir hücum hattı kurmayı planlayan Beşiktaş , geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü 'nde geçiren Tyler Boyd konusunda oyuncunun kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.

14 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Fanatik'in haberine göre sıkı pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Taraflar transfer konusunda son detayları konuşuyor. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri , Ankaragücü , Beşiktaş , Spor

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