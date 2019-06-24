Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı

Yeni sezonda yeni bir hücum hattı kurmayı planlayan Beşiktaş , geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü 'nde geçiren Tyler Boyd konusunda oyuncunun kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.

14 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Fanatik'in haberine göre sıkı pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Taraflar transfer konusunda son detayları konuşuyor. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.