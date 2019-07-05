05.07.2019 17:26
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Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

Transferin sessiz takımı Beşiktaş, ABDli oyuncu Tyler Boyd için Guimares ile 2,4 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş 2,4 milyon euroyu 4 taksitle ödeyecek.

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tyler Boyd için Guimaraes ile el sıkıştı. Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı.

İLK TAKSİT 10 TEMMUZ'DA

Boyd için Guimareas'e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılar, 10 Temmuz'da 1 milyon euroluk ilk taksidi yatırdıktan sonra, başarılı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek.

(TRT Spor)

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!
Beşiktaş Spor Kulübü, Portekiz, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (2)
ULTRAKEDİ: ÇOK İYİ OYUNCU. HAYIRLI OLSUN.
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ESOES: Transferi iyi oyuncuyla açtılar
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