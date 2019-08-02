Beşiktaş Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Udinese ile hazırlık maçı yapacak. 3. hazırlık maçı olan siyah beyazlılar, diğer iki maçın birini 2-0 kaybetti, diğerinde 0-0 berabere kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transferleri görme imkanı olan hazırlık maçının canlı yayın kanalını araştırmaya başladılar. Peki, Beşiktaş Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Udinese maçı, Avusturya'nın Grödig şehrindeki Das Goldberg Stadı'nda oynanacak. TSİ 18.00'da başlayacak maç, Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı ayrıca aşağıdaki ulusal kanallar da yayınlayacak.

İtalya DAZN

Bosna Hersek SportKlub 2 Serbia

Kanada FloFC

Hırvatistan Sportklub 2 Croatia

Makedonya SportKlub 2 Serbia

Karadağ SportKlub 2 Serbia

Sırbistan SportKlub 2 Serbia

Slovenya Sportklub 2 Slovenia

Türkiye Spor Smart HD

Amerika Birleşik Devletleri FloFC

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,

Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

27 Temmuz Cumartesi Beşiktaş 0 - 2 Eibar

29 Temmuz Pazartesi Beşiktaş 0 - 0 Larissa

2 Ağustos Cuma 19.00: Beşiktaş - Udinese

4 Ağustos Pazar 18.00: Beşiktaş - Brescia

10 Ağustos Cumartesi 20.00: Beşiktaş - Panathinaikos