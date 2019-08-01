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Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.

01.08.2019 18:55 Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti
Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.
Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.



İtalya Serie A, Avusturya, Beşiktaş, Udinese, Spor

Kaynak: DHA

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