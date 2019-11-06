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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

06.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:02Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga ile karşılaşacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.
Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.
Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.
İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
N'koudou, Douglas ve Dorukhan sakat
Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Bu üç oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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