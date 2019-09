Beşiktaş, uefa avrupa ligi'ne start veriyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş , Slovan Bratislava karşılaşmasıyla Avrupa maçlarına başlıyor.Yarın akşam Bratislava Narodny Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yaparken, Juri Frischer dördüncü hakem olacak. Karşılaşma S.Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.LİG VE AVRUPA'DA BİRBİRİNDEN ZORLU 5 MAÇSüper Lig'e istediği başlangıçı yapamayan ve 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, S.Bratislava maçıyla beraber yoğun bir periyodun içine girecek.Milli maç arasının verileceği 6 Ekim'e kadar 3 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmaların 3'ünü kendi evinde, 2'sini deplasmanda oynayacak. Bratislava deplasmanından sonra sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, hemen ardından Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzon deplasmanından sonra iç sahada Avrupa Lig maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacak olan Beşiktaş, milli araya Aytemiz Alanyaspor maçıyla girecek.ABDULLAH AVCI'DAN KADRODA YİNE REVİZYONBu yoğun programdan hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi için maksimum puan hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararları ve tercihleri belirleyici rol oynayacak.Lig maçlarında Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı gol atmakta yaşanan sıkıntıyı farklı dokunuşlarla aşmaya çalışan ancak istediğini alamayan Avcı, Bratislava karşısında da yine değişiklikler yapacak. Geçen hafta koşu antrenmanlarına başlayan Burak Yılmaz son idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oynamak istediğini Avcı'ya ısrarla söyleyen ancak tam anlamıyla hazır olmayan Burak'ın, Bratislava karşısında riske edilmesi beklenmiyor. Avcı'nın Slovak ekibine karşı santrforda Burak haricinde iki seçeneği daha var. Bunlardan birincisi; hem hazırlık hem lig maçlarında yetersiz kalan Güven Yalçın'ın yedeğe çekilerek Umut Nayir'in sahaya sürülmesi olacak. Avcı'nın bir diğer alternatifi ise kanat oyuncusu olmasına rağmen daha önceki takımlarda santrforda da oynayan Diaby'nin on bire yazılması olacak.Kanat oyuncularında da değişiklik yapması beklenen tecrübeli teknik adamın Gazişehir Gaziantep maçında yedek beklettiği Boyd'u tekrar kadroya alması, sol kanatta da N'Koudou'ya şans vermesi yüksek ihtimal. Uzun süren sakatlığını atlatan ve Gazişehir maçında oyuna girdikten sonra bir de gol atan Atiba'nın da yeniden on birde görev alması beklenen bir diğer değişiklik. Bu arada Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de dinlendirilmesi sürpriz olmayacak hamleler arasında.MUHTEMEL 11Beşiktaş'ın S.Bratislava karşısındaki muhtemel on biri şu şekilde: Karius-Douglas-Vida-Ruiz-Rebocho-Atiba-Dorukhan-Boyd-Ljajic-N'Koudou-Umut Nayir.AVRUPA MAÇLARINDAN NOTLARBeşiktaş, S.Bratislava maçıyla beraber Avrupa kupaları tarihindeki 217'nci sınavına çıkacak.Siyah-beyazlılar bugüne kadar Avrupa macerasında yaptığı 216 karşılaşmada 83 galibiyet, 46 beraberlik elde ederken, 87 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip kaleye 288 gol atan Beşiktaş, kendi kalesinde ise 308 gol gördü.İşte Beşiktaş'ın 62 yıllık Avrupa macerasından notlar:Avrupa'daki ilk maçını hükmen galibiyetle kazandı.1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Yunan temsilcisi Olimpiyakos ile eşleşen Beşiktaş, rakibin sahaya çıkmamasıyla hükmen galip ilan edildi ve üst tura çıktı.Sahadaki ilk resmi maçını aynı sezon üst turda İspanya'nın ünlü takımı Real Madris ile oynadı ve 2-0 yenildi.Avrupa kupalarındaki ilk golü Real Madrid ile 2-0'ın rövanşında İstanbul'da oynanan maçta Kaya Köstepen attı.Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu 14 gol ile Oktay Derelioğlu.Avrupa arenasında 3 kez çeyrek finale çıktı. Siyah beyazlılar Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987, UEFA Kupası'nda 2002-2003 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonlarında çeyrek final oynadı.2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında yenilmeden 14 puan topladı ve Türkiye rekoru kırdı.2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en çok gol atan Türk takımı oldu.Cenk Tosun'un 2016-2017 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçı olan Benfica maçında attığı gol UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçildi.- Bratislava