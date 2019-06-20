20.06.2019 20:56
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Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi

Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi

Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, uzun süredir dirsek temasında bulunduğu Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş transferinde mutlu sona ulaştı. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla İstanbul kulüplerinin radarına giren Burssaspor'un başarılı savunmacısı Umut Meraş transferde gülen taraf Beşiktaş oldu. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, transferi önümüzdeki günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirerek, genç oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bursaspor ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Umut, geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta forma giyip 2 de gol kaydetti. Şenol Güneş tarafından ilk kez A Milli Takıma davet edilen başarılı savunmacı ay-yıldızlı formayla ilk maçına ise 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynanan hazırlık mücadelede çıktı.
(İHA)
Kaynak: İHA
İstanbul, Bursaspor, Beşiktaş, Güncel

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