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Beşiktaş, Vanja Panic için harekete geçti!

Beşiktaş, İtalya'nın köklü kulübü Lazio da dahil bir çok dev takımın peşinden koştuğu 17 yaşındaki genç yetenek Vanja Panic için harekete geçti.

27.08.2019 19:37
Beşiktaş, Vanja Panic için harekete geçti!

Beşiktaş'tan son dakika transfer hamleleri üst üste geliyor. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan ekibi Lazio başta olmak üzere birçok Avrupa takımının takipte olduğu 17 yaşındaki kanat oyuncusu Vanja Panic için düğmeye bastı.

Slovenya ekiplerinden Olimpija'nın formasını giyen Vanja Panic, bir süredir Fenerbahçe, Lazio ve birçok Avrupa kulübünün de radarındaydı. Slovenya futbolunun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki kanat oyuncusu için son olarak Beşiktaş'ın atağa kalktığı ortaya çıktı.

6 AYDIR İZLENİYOR

Genç oyuncuyu, scout Bayram Bilim aracılığıyla yaklaşık 6 aydır izleten Siyah-Beyazlılar'ın, teknik ekibin olumlu raporunun ardından başarılı futbolcunun transferini bitirmek için girişimlere başladığı bildirildi. Vanja Panic için Olimpija kulübünün, 500 bin euroluk bonservis talebinde bulunduğu, pazarlıkların bitme aşamasında olduğu bildirildi.

(Fanatik)

Beşiktaş, Vanja Panic için harekete geçti!

Beşiktaş, Slovenya, Lazio, Spor

YORUMLAR (1)
CANMEN: TAMAMDA. . . DAHA HAREKETE KALKMISLAR. . . CALIMI NASIL BASTILAR. . .
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