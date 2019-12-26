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Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması halinde TFF yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

26.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:30

, maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'nin verdikleri süre içinde cevap vermemesi üzerine 1 gün daha ek süre verdiklerini, olumsuz durumda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" denirken, "24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başt anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle, yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.

İşte o belge:

Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (20)
ADINIZI YAZIN: ikinci lige gule gule ben olsam uefaya muracat ederdim
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ADINIZI YAZIN: fener ne zaman kazansa hepsi aynı :)
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KSK Lİ MESUT: Jimnastikçiler iş başında... :) :) :)
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1 4
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KSK Lİ MESUT: Tineri fazla kaçırmışlar bu sefer... :) :) :)
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1 2
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KSK Lİ MESUT: TİNER ÇOOOOK KÖTÜ BİŞEY ANLIYORMUSUN ??
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1 3
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TARAFTAR: Besiktas avrupada golleri yiyip geldin simdi suc duyurusunda bulunacakmis. Yenilgiyi kabul et camura yatmaya gerek yok mac ortada.
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15 29
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BNG: Maç ortada mı ? Verilmeyen 3 penaltı . Fener in attığı 3 golün 2 si net öncesinde faul var direkt maçı Beşiktaş lehine çevirecekken maç ortadaymış . Cesaretleri varsa paylaşırlar var kayıtlarını
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13 1
SERHAT: Bjk nin geçmiş maçlarındaki var kayıtlarıda açıklansın
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26 12
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BNG: Sadece bjk nin değil hepsi açıklansın . Örneğin geçen sene ki bütün maçlar . Gs feneri yenecekken fener in attığı gol. Gs nin Rize maçında ve diğer maçlarda nasıl hakem tarafından kolllandığı. Fener in lig den düşmemesi için neler yapıldığı. Bjk için yeni çıkarılan kuralların geçmişe dönük uygulanıp ondan sonrada kuralın kaldırıldığı .
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7 2
GÜRBETCİ: Bir mac degil 16 mac yayinlansin Korkma acitmaz
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22 4
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