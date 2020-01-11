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Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti" ve Beşiktaş'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. Bu karar sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncu satmadan transfer yapamayacak.

11.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:45

Tahkim Kurulu, ve 'nin harcama limitlerine ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. TFF'nin yaptığı bu açıklamadan sonra Beşiktaş'ın oyuncu göndermemesi durumunda devre arası transfer dönemindeki limiti 2 milyon lira... Siyah-beyazlı takım eğer buna uymazsa puan silme ve transfer yasağı cezası alabilir. Yine Fenerbahçe de oyuncu satmadan transfer yapamıyor. Eğer yaparsa, puan silme ve transfer yasağı cezası alabilir. TFF, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın harcama limitini 275.335.170 TL olarak, Fenerbahçe'nin ise 224.731.066 TL olarak belirlemişti.

İşte kulüplerin harcama limitleri:

1.GALATASARAY A.Ş.

451.659.184-TL

2.BEŞİKTAŞ A.Ş.

275.335.170-TL

3.FENERBAHÇE A.Ş.

224.731.066-TL

4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

179.821.014-TL

5.TRABZONSPOR A.Ş.

126.552.658-TL

6.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

97.575.509-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.

59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.

90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


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YASİR:En düşüğü denizli. O bile zarar ediyordur. Hangi zihniyet yönetiyor anlayın
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