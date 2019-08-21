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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!

Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar'a transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

21.08.2019 21:35
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Leicester City'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istediği iddia edildi.

Radyospor'a konuşan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu yaz Çağlar'ı transfer etmek istedi. Ancak burada söylediğimi, kendilerine de söyledim. İlgilerine teşekkür ederim. Olabilirliği yoktu. Zaten sayısal olarak, Maguire'nin Manchester United'e gidişi nedeniyle 4 stoper kaldı." dedi.

"GALATASARAY DA KOŞULLARI SORDU"

Doğru, "Leicester, Çağlar'ı bırakmak istemedi. İtalya, Almanya ve Fransa'dan önemli takımlardan teklifler aldık. Hepsine aynı şeyi söyledik. Galatasaray'ın da Leicester'dan Çağlar'ın transfer koşullarını sorduğunu öğrendik." diye konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!

Leicester City FC, Mustafa Doğru, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

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