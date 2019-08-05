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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı!

Portekiz basınında yer alan habere göre, Porto forması giyen ve 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş yarışıyor.

05.08.2019 17:31
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı!

Porto'da forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.

Portekiz'de yayım yapan Correio de Manha Gazetesi'nde yer alan habere göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun 27 yaşındaki santrforu artık kadrosunda düşünmediğini yazarken oyuncunun yeni rotasıyla ilgili de gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY'IN ABOUBAKAR SAVAŞI

Fanatik'te yer alan habere göre; Gazete, forvet oyuncusunun daha önce 2016-17 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği ve çıktığı 38 resmi maçta 19 gol ayıp, 4 asist yaptığı Beşiktaş'a geri dönme şansının çok yüksek olduğu bilgisini paylaşırken siyah beyazlı ekibin bu transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu belirtti.

Kamerunlu forvet oyuncusu geçtiğimiz sene 29 Eylül 2018 tarihinde yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 7 ay sahalarda uzak kalmıştı.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla ligde çıktığı 11 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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Galatasaray, Beşiktaş, Portekiz, Porto, Spor

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