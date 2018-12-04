Beşiktaş ve Galatasaray Pfdk'da

04 Aralık 2018 Salı 16:41



04 Aralık 2018 Salı 16:41

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde taraftarların sebep olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:"Çaykur Rizespor Kulübü'nün 30.11.2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 30.11.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,KAYSERİSPORKayserispor Kulübü'nün 01.12.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,TRABZONSPORTrabzonspor antrenörü Hüseyin Çimşir'in 01.12.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞBeşiktaş Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Beşiktaş idarecisi Metin Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GALATASARAYGalatasaray Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."(İHA)