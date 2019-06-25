Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor ile anlaşamayan Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor

Sparta Rotterdam yönetimi, Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığı son teklifi değerlendirdi ve kabul etmedi. Trabzonspor 1 milyon Euro + %20 satıştan pay teklifine kadar çıkmasına rağmen, Hollandalılar '1,5 milyon Euro'dan aşağıya Halil'i bırakmayız' dediler.

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu da önceliğin Trabzonspor'a verilmesini istedi ancak kulüp yönetimi kararını değiştirmedi. Yapılan son görüşmelerin ardından bordo-mavili ekibin temsilcileri ile görüşen Dervişoğlu cephesi, helalleşerek ayrıldı. Trabzonspor yönetimi de 'Siz elinizden geleni yaptınız. Hayırlısı olsun' yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan Sparta Rotterdam yöneticileri Halil İbrahim'in transferi için Türkiye 'den Beşiktaş ve Galatasaray ile İngiltere 'den Brighton ile masaya oturacak. Üç kulübün de resmi tekliflerini ilettiği ve 2 milyon Euro'ya kadar çıkabilecekleri belirtildi.

47 MAÇTA 15 GOL ATTI

Geçen yıl Sparta Rotterdam ile 47 maça çıkan Halil İbrahim Dervişoğlu, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi ve sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti.

( Sabah )