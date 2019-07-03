03.07.2019 16:47
Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!

ABDli oyuncu Tyler Boyd için teklifini 2 milyon euroya yükselten Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimares ile anlaştı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübünde bulunan Boyd için teklifini yükseltti. Sporx'in haberine göre iki hafta önce Boyd için Portekiz ekibine 1.7 milyon euro teklif eden Beşiktaş, Guimaraes'in 2 milyon euroda diretmesi üzerine masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Guimaraes'in istediği 2 milyon euroyu vermeyi kabul etti ve teklifini yükseltti. Beşiktaş ve Guimaraes'in 2 milyon euroya el sıkıştığı kaydedilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!

Diagne, Suudi ArabistanDiagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor

BeşiktaşBeşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi

FETÖFETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

Ankaragücü, Portekiz, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (2)
CO HART: 10 NUMARA OYUNCU COK GÜÇLÜ BİMEYEN İZLESİN BENCE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EMRE: Genç ve geleceği parlak bir oyuncu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:39   "Sene Hep 2011" projesi
18:37   Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18:25   Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi
18:23   Boluspor'da Giray Bulak dönemi
18:19   Boluspor'da Giray Bulak dönemi - BOLU
18:18   Kasımpaşa'da sağlık kontrolleri
18:16   Boluspor'da Giray Bulak dönemi