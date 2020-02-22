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Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları, 20 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına karşı yapılan saldırıyı unutmadı.

22.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:06Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları, 20 Şubat'ta 'nın kasabasında Türk vatandaşlarına karşı yapılan saldırıyı unutmadı. Maçtan önce saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Beşiktaşlı taraftarlar da Avrupa'daki gurbetçilere destek için pankart açtı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyı unutmadı. İki takım da '#Yeter artık #Esreicht #Hanau' yazılı pankartlarla sahaya çıkarken, maçtan önce saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hanau saldırısının yanı sıra, hafta içinde kalp krizine yenik düşen milli takımın eski futbolcularından Mustafa Kocabey de unutulmadı.

Taraftarlardan pankartlı destek

Hanau saldırısını siyah-beyazlı taraftarlar da unutmadı. Beşiktaş tribünlerinden Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlara destek mesajı geldi. Tribünlere, yaşanan saldırı nedeniyle 'Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir', 'Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz', Almanya'daki Türkler yalnız değildir' ve 'Irkçılığa karşı omuz omuza' yazılı pankartlar asıldı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Almanya, Hanau, Spor

Kaynak: İHA

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