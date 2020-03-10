Menü
Haberler ›› Spor ››Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak - Spor

Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.

10.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:38
Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında Ankara'da oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-78 kazandı.
Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak.
Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Spor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Spor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Spor
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Spor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Spor
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması