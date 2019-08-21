Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti!

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş, bir süre önce Porto Kulübü ve 27 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçti.

TEDAVİSİ 8 AY SÜRMÜŞTÜ

NTV Spor'un haberine göre yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden yönetim, Portekiz ekibinden Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarını talep etti. Yaklaşık 1 yıl önce sol dizinden sakatlanan ve tedavisi 8 ay süren Aboubakar'ın, yeniden diz sakatlığı yaşama riskinin yüksek olması siyah-beyazlılara geri adım attırdı.

BEŞİKTAŞ'TA 19 GOL ATMIŞTI

Kamerunlu oyuncunun transferini rafa kaldıran Beşiktaş, forvet oyuncusu için listesindeki diğer adaylara yöneldi. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı.