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Beşiktaş, Volkan Babacan ile prensipte anlaştı

Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den öğrencisi Volkan Babacan'ı 500 bin euroya transfer ediyor.

13.08.2019 10:35
Beşiktaş, Volkan Babacan ile prensipte anlaştı

Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı. Sabah'ın haberine göre Başakşehir'e 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyah beyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı.

ABDULLAH AVCI İLE 156 MAÇA ÇIKTI

İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı. Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.

Beşiktaş, Volkan Babacan ile prensipte anlaştı

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