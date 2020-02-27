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Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı

Sezon sonunda Alman file bekçisi Karius'la yolları ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündeme 2 kez gelen Volkan Babacan'la el sıkıştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene Başakşehir'in de gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

27.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:45

'tan transfer için erken start. Siyah-beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle 'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Takvim)

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Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı

Volkan Babacan, Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:İYİ OLSA BAŞAKŞEHİRDE OYNARDI YARAMAZ ÇÖP
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GS1905:adam olmaz bizim kulüpler. . . . babacan gibisi her altyapida var!! biraz genclere yönelin genclere!!!
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DSDASD:habercilik anlayışınızı . . . . .
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ADINIZI YAZIN:Karıus tan 100 kat iyidir.
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SAKIN:sakın haaaaaaaa almaaaaaaa. genç yetenek lazım uğurcan gibi. almayın artık, ahı gitmiş vahı kalmışları
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