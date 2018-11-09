09 Kasım 2018, 00:00
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Beşiktaş - Wisla Canpack: 100-71

Beşiktaş - Wisla Canpack: 100-71

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nde Polonya ekibi Wisla CANPACK'i 100-71 yendi.



Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. maçında konuk ettiği Polonya ekibi Wisla CANPACK'i 100-71 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip sahadan ilk kez mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, gruptaki dördüncü maçında 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Vladimir Tsekov (Bulgaristan)

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Mitchell 28, Kübra Siyahdemir 14, Akhator 18, Bahar Çağlar 10, Epoupa 7, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu 5, Bahar Yapar 2, Elif Bayram, Hilal Bayraktar, Egesu Kurtyemez

Wisla CANPACK: Mujovic 12, Rodriguez 17, Conde 10, Zurowska-Cegielska 7, Araujo 5, Oroszova 8, Zietara 6, Niedzwiedzka 6

1. Periyot: 25-11

Devre: 54-35

3. Periyot: 82-52 

Avrupa,basketbol,Beşiktaş

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