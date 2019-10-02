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Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci haftasında konuk edeceği İngiliz ekibi Wolverhampton maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

02.10.2019 20:55Beşiktaş, Wolverhampton hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci haftasında konuk edeceği İngiliz ekibi Wolverhampton maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın açık tutulan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanda Abdullah Avcı ile Oğuzhan Özyakup'un bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.
Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu izledi.
(İHA)

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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