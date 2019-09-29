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Beşiktaş, Wolverhampton maçı biletlerini satışa çıkarıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş, perşembe günü sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak.

29.09.2019 13:00Beşiktaş, Wolverhampton maçı biletlerini satışa çıkarıyor
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan Beşiktaş, perşembe günü sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın biletlerin yarın satışa çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı konuk edecek. Perşembe günü saat 19.55'te Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma için bilet satışına yarın saat 11.00'de başlanacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında olacak. Beşiktaş-Wolverhampton arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
(İHA)

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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