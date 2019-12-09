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Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

09.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:03Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı

, UEFA Ligi K Grubu son haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda dün oynanan Kasımpaşa maçında süre alan oyuncular rejenerasyon yaparken idmana tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Kartal Kayra Yılmaz ile Georges N'Koudou katılmadı. Victor Ruiz'e ise sahada özel program uygulandı.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarını 11 Aralık Çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İngiltere'ye gidecek.



Beşiktaş, Avrupa, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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