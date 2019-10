UEFA Avrupa Ligi K grubunda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Wolverhampton'ı ağırlıyor. Siyah beyazlılar, gruptaki ilk maçta 4-2 mağlup olmuştu. Süper Lig'de de lige çok kötü başlayan siyah beyazlılar, Wolverhampton karşısında alacağı 3 puan ile moral bulmak ve kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Beşiktaş - Wolverhampton maçı, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

BJK MAÇINI YAYINLAYAN DİĞER KANALLAR

CBC Sport Azerbaijan, Sony Six HD, Sony LIV, Sony Six, Wolves TV, Sky Calcio 4, SKY Go Italia, ESPN Play Sur, ESPN Sur, Optus Sport, DStv Now, Startimes Sports Premium, Nova Sport 2, DIGI GO, Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3, Arena Sport 5 Croatia, TSN4 Malta, GO TV Anywhere, StarTimes App, Startimes Sports Premium, DStv Now

AVRUPA KUPALARINDAKİ 218. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, bu akşam oynayacağı Wolverhampton maçı Avrupa Kupalarındaki 2018. karşılaşmasına çıkacak. Bu karşılaşma aynı zamanda Türk takımlarının İngiliz takımları ile oynayacağı 78. maç olacak.

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında oynadığı 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

Türk takımlar ile İngiliz takımlar arasında oynanan 77. maçtan ülkemizin ekipleri 20 kez galip geldi. 38 maç ise İngiliz takımları üstünlüğü ile sona erdi. Kalan 19 maç ise berabere bitti.

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak

Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Moutinho, Castro, Adama, Neto, Jimenez