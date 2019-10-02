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Beşiktaş Wolverhampton maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton şifresiz izle

Süper Lig'de zor günle geçiren Beşiktaş, Avrupa sahnesinde Wolverhampton ile karşılaşıyor çıkıyor. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton şifresiz izle

02.10.2019 10:34

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, K gurubu 2. müsabakasına çıkacak. Beşiktaş Wolverhampton hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton şifresiz izle

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI ZAMAN?

Beşiktaş Wolverhampton maçı 3 Ekim Perşembe oynanacak.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Wolverhampton maçı 19:55'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Wolverhampton maçı beIN Sports ekranlarında olacak.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Wolverhampton maçı şifreli yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU

1. Slovan Bratislava 3

2.Braga 3

3.Wolverhampton 0

4. Beşiktaş 0

UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBU FİKSTÜRÜ

3 Ekim Perşembe

19:55 Beşiktaş - Wolverhampton

19:55 Braga - Slovan Bratislava

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Beşiktaş Wolverhampton maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton hangi kanalda? Beşiktaş Wolverhampton şifresiz izle

Beşiktaş, Avrupa, Gündem, Spor, Güncel

YORUMLAR(1)
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