Haberler » Güncel » Haber

Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

02.10.2019 21:47
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Wolverhampton takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın basın açık bölümünde siyah-beyazlılar, koşu ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Tam kadro antrenmana çıkan siyah-beyazlı takım, basına kapalı bölümde ise taktik program üzerinde durdu.
Orman ve yöneticilerden destek
Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yöneticiler de izledi.
Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican ve Deniz Atalay idmanı takip etti.
Beşiktaş, Wolverhampton maçına hazır

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:51 Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı
00:40 Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
00:36 Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
00:36 "Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı"
00:34 Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:31 İstanbul-çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:30 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı