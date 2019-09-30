Haberler » Güncel » Haber

Beşiktaş- Wolverhampton maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

30.09.2019 12:40Beşiktaş- Wolverhampton maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ın mücadelesini Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Julian Weinberger olacak. 3 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.
(İHA)

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Trabzon'da
15:48 Keklerin içinde uyuşturucu çıktı
15:48 Terörle anılan amanos dağları'na doğa gezisi
15:47 Karamürsel'de orta refüjler bakımdan geçiyor
15:46 Sakarya'da kayıp olarak aranan çocuk bulundu
15:46 Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında şaka yaparken yanlışlıkla vurdum
15:45 Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı