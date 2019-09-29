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Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

29.09.2019 14:06Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:
1. kategori: 265 lira
2. kategori: 250 lira
3. kategori: 225 lira
4. kategori: 215 lira
5. kategori: 180 lira
6. kategori: 165 lira
7. kategori: 110 lira
8. kategori: 100 lira
VIP: 750 lira
1903 A-E: 750 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 C: 875 lira

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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