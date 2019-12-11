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Beşiktaş, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

11.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:48Beşiktaş, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamladı
, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmana, yarınki maçın kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson katılmadı.
Sakatlıkları geçmeyen Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.
Abdullah Avcı, antrenman öncesi, son haftalarda şans verdiği savunma oyuncusu Enzo Roco ile görüştü.
Siyah-beyazlı takım, idmanın basın mensuplarına açık bölümünde istasyon ve koşu çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde, maçın taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde uçakla İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny, karşılaşmanın oynanacağı Wolverhampton kentindeki Molineux Stadı'nda TSİ 22.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Abdullah Avcı, İngiltere, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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