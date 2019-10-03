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Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi

Beşiktaş, K Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Wolverhampton'a son dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Kartal, grubunda 0 puanla son sırada yer alıyor.

03.10.2019 18:53

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi. İngilizlere galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Boly kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

YÖNETİME PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(12)
YORUMA AÇIK:iyi o zaman yapacak bir şey yok zaten kaybetmeye antremanlıyız belki bir gün kazanırız belki rakip takım kendi kalesine gol atar bekleriz acelemiz yok olur mu olur
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8TAŞ KÜMEYE UEFA EXTRA LARGE SİZE:8taşı değil Wolherhamtponu tebrik ederim tinercileri yendiği için. Fenerle dalga geçerseniz sonunuz uçurum olur böyle. Abdullah Avcı maçın sonlarında hakeme küfrü bastı. Taraftardan tepki göreceğini biliyor çünkü. Avcıyı kollamamız lazım ayıp ediyorsunuz valla. Bu sene tek eğlence 8taş.
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BU NE:Bence Fenerbahçeyle dalga geçtiğiniz için ilahi adalet cezalandırıyor sizi :-)
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KICKBOXER:KALITELI FUTBOLCU KALITELI OYUN KALITESIZ FUTBOLCU ILE ANCA BU OLUR TABII KALITESIZ TEKNIK DIREKTORDE EN BUYUK ETKEN
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GOKBERK:tum bkj futbolcular. . . . son dem terlerıne kadar savastı. . . . tek lakait futbolcu yoktu. . . ama sorunda orda baslıyor bjk de. . kalıte cok yetersız. . oyle gorunuyor . . yoksa mucadele hırs superdi
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KSK Lİ MESUT:Ülkemizi temsil etme yolunda Türk takımlarımız olan, Beşiktaş, trabzonspor ve Başakşehir e başarılar dileriz... Diğer fransız ingiliz kırmaları rezilliklerine devam ediyolar zaten...
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GS:sikeci takimin s liginde 0 cektigini 6/7 gol yedigini ne cabuk unuttun gs turkiyedir o kadar
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ASLI:VAZ GEÇMEYECEĞİM TEK AŞKIM KARA KARTALIM ŞANSIN BOL VURDUĞUN GOL OLSUN HEP YÜKSEKLERDE UÇ.
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1.6 DİZEL 300 TORK ŞAHİN:ASLI ABLA BURAYA ELLER HAVA YA
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KARA KARTAL:fena
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