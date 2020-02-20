Haberler » Spor » Beşiktaş yağmur altında çalıştı - Spor

Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

20.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:28Beşiktaş yağmur altında çalıştı
, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ayak tenisi oyunları, gruplar halinde değişmeli olarak yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan gruptaki Atiba Hutchinson, Kevin Prince Boateng ve Necip Uysal, sevinç fotoğrafı çektirdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisine tesiste devam edilen Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:34:29