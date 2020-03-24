Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
24.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:05
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
(İHA)
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Çağdaş Atan, Beşiktaş, Güncel