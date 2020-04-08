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Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu

Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yarışma programında çıkan bir soru için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etiketleyen Beşiktaş, ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

08.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:13

Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından atılan bir tweet sosyal medyada büyük ilgi çekti.

TRT'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.

"BU BASİT BİLGİYİ MÜFREDATA EKLEYEBİLİR MİSİNİZ?"

Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etiketledi.

Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Süper Lig ekibi Beşiktaş yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu - Spor
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