Haberler » Spor » Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta - Spor

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta

Süper Lig'in 15. haftasında eski yıldızı Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın satışa çıkaracak.

10.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:36Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta
Süper Lig'in 15. haftasında eski yıldızı Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini yarın satışa çıkaracak.

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak 2. sıraya yükselen Beşiktaş, 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde eski yıldızı Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı kulüp, zorlu karşılaşma öncesinde bilet satışına yarın başlayacak. Saat 11.00'de satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265 TL

2. Kategori 250 TL

3. Kategori 225 TL

4. Kategori 215 TL

5. Kategori 180 TL

6. Kategori 165 TL

7. Kategori 110 TL

8. Kategori 100 TL

VIP: 750 TL

1903 A-E: 750 TL

1903 B-D: 825 TL

1903 C: 875 TL - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:28 2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray oldu - Spor
16:20 Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum - Spor
16:14 Hamit Altıntop'un Bayern'de Attığı En İyi Goller - Spor
16:14 Liverpool Salzburg'a Hazır! - Spor
16:14 Alexander Sörloth'ün Crystal Palace'taki İlk Günü - Spor
15:50 TFF'ye FFP tepkisi! Süper Lig ekibi Tahkim'e gidiyor - Spor
15:29 Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı - Spor
14:35 Gattuso ve Ibrahimovic aynı takımda buluşuyor - Spor
14:34 Süper Lig'in yıldızı isyan etti! "Messi aldılar da haberim mi yok?" - Spor
13:58 FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu - Spor
10.12.2019 16:31:37