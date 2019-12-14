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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:40Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile İkinci Başkan Adnan Dalgakıran oyuncularla bir araya gelerek başarılar diledi.
Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou katılmadı.
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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